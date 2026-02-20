Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, сьогодні, 20 лютого з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляють у АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

5.2 03:00-10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:00-10:00; 13:30-20:30

Список адрес із чергами — тут.