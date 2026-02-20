Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, сьогодні, 20 лютого з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляють у АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00
2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
3.1 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00-10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
5.2 03:00-10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30
6.2 03:00-10:00; 13:30-20:30
Список адрес із чергами — тут.
Читайте також: Напруга падає нижче 200 В: причина та як довго це триватиме на Харківщині
Якщо вам цікава новина: «Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
