Live

Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки

Суспільство 09:37   20.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки Фото: АТ “Харківобленерго”

Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, сьогодні, 20 лютого з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляють у АТ “Харківобленерго”. 

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

5.2 03:00-10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:00-10:00; 13:30-20:30

Список адрес із чергами — тут.

Читайте також: Напруга падає нижче 200 В: причина та як довго це триватиме на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
Як мінімум 13 будівель пошкоджені внаслідок обстрілу РФ – мерія
20.02.2026, 10:19
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
Новини Харкова — головне 20 лютого: вранці ворог атакував місто “Іскандером”
20.02.2026, 10:24
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району
20.02.2026, 07:17
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
Прокуратура: вранці по Харкову прилетів “Іскандер” (фото)
20.02.2026, 09:02
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
Сьогодні 20 лютого 2026: який день в історії
20.02.2026, 06:00
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
Майже півсотні БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов
20.02.2026, 08:43

Новини за темою:

19.02.2026
«Покращення є невеликі». Як надовго зараз відключають світло на Харківщині
12.02.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 лютого – графік
10.02.2026
Служба «1562» не впливає на увімкнення світла, харків’ян просять не дзвонити
10.02.2026
Коли буде світло? Харків’ян просять не надзвонювати в обленерго – альтернативи
09.02.2026
Як відключатимуть світло в Харківській області 10 лютого – графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 09:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через складну ситуацію в енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, сьогодні, 20 лютого з 00:00 до 24:00 на Харківщині".