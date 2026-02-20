Live

Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

Общество 09:37   20.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – графики

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов, сегодня, 20 февраля с 00:00 до 24:00 на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщают в АО «Харьковоблэнерго». 

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

5.2 03:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00

6.1 03:00-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:00-10:00; 13:30-20:30

Список адресов с очередями — здесь.

Читайте также: Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине

