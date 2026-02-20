Что с энергетикой на Харьковщине, рассказали в Минэнерго

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов утром 20 февраля проинформировал о ситуации в энергосистеме на Харьковщине и в других областях.

По его словам, сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а для предприятий – графики ограничения мощностей.

«В результате боевых действий и обстрела энергетической инфраструктуры на утро остаются обесточенные потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожских областях», – сказал Некрасов.

Видео: Минэнерго

Кроме того, из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепровских областях. Тем временем восстановительные работы продолжаются.