Что с энергетикой на Харьковщине, рассказали в Минэнерго
Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов утром 20 февраля проинформировал о ситуации в энергосистеме на Харьковщине и в других областях.
По его словам, сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а для предприятий – графики ограничения мощностей.
«В результате боевых действий и обстрела энергетической инфраструктуры на утро остаются обесточенные потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожских областях», – сказал Некрасов.
Видео: Минэнерго
Кроме того, из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются 40 населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепровских областях. Тем временем восстановительные работы продолжаются.
20 февраля 2026 в 11:46