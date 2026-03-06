«Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі
За сприятливих погодних умов у Харкові приблизно за два тижні планують розпочати повноцінний ремонт доріг, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Дорожнє покриття зазнало пошкоджень взимку через перепади температур і значну кількість опадів.
Наразі, за словами мера, у Харкові виконують лише аварійний ремонт із застосуванням литого асфальту.
«Ми не будемо масово використовувати литий асфальт, адже це високовартісна технологія, однак у разі нагальної потреби застосовуємо її. Зима була складною, тому стан доріг зараз жахливий. Ми вже сформували так звану мапу ям та вибоїн і орієнтовно за два тижні плануємо розпочати відновлювальні роботи. Водночас важливо дочекатися відповідних погодних умов, щоб ремонт був якісним і покриття не зійшло з першим дощем», – зазначив мер.
