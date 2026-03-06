Live

«Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі

Суспільство 18:41   06.03.2026
Оксана Якушко
«Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі

За сприятливих погодних умов у Харкові приблизно за два тижні планують розпочати повноцінний ремонт доріг, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Дорожнє покриття зазнало пошкоджень взимку через перепади температур і значну кількість опадів.

Наразі, за словами мера, у Харкові виконують лише аварійний ремонт із застосуванням литого асфальту.

«Ми не будемо масово використовувати литий асфальт, адже це високовартісна технологія, однак у разі нагальної потреби застосовуємо її. Зима була складною, тому стан доріг зараз жахливий. Ми вже сформували так звану мапу ям та вибоїн і орієнтовно за два тижні плануємо розпочати відновлювальні роботи. Водночас важливо дочекатися відповідних погодних умов, щоб ремонт був якісним і покриття не зійшло з першим дощем», – зазначив мер.

Читайте також: Дивуються та хочуть вчитися: Терехов – про враження послів від Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі
«Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі
06.03.2026, 18:41
Другий день обміну: 13 жителів Харківщини повернулися з полону
Другий день обміну: 13 жителів Харківщини повернулися з полону
06.03.2026, 16:02
“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)
“Приліт” під Харковом: що горіло, повідомили в ДСНС (фото)
06.03.2026, 16:11
Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ
Нову систему теплопостачання до зими не збудувати – експерт про розбиті ТЕЦ
06.03.2026, 15:54
Дивуються та хочуть вчитися: Терехов – про враження послів від Харкова
Дивуються та хочуть вчитися: Терехов – про враження послів від Харкова
06.03.2026, 16:55
Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників
Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників
06.03.2026, 15:15

Новини за темою:

06.03.2026
Харків звернуся по міжнародну допомогу для «енергетичного острова»
04.03.2026
Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов
02.03.2026
Скільки будинків росіяни пошкодили у Харкові у лютому 2026 року: підсумки
02.03.2026
“Військові відпрацювали на відмінно” – Терехов про захист Харкова від дронів
01.03.2026
Модернізовані БпЛА РФ застосувала для ударів по Харкову у лютому 2026 року


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Стан доріг – жахливий»: коли у Харкові почнуть ремонтувати автомагістралі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 18:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За сприятливих погодних умов у Харкові приблизно за два тижні планують розпочати повноцінний ремонт доріг, повідомив мер міста Ігор Терехов.".