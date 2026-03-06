«Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали

При благоприятных погодных условиях в Харькове примерно через две недели планируют начать полноценный ремонт дорог, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дорожное покрытие получило повреждения зимой из-за перепадов температур и значительного количества осадков.

По словам мэра, в Харькове сейчас выполняют только аварийный ремонт с применением литого асфальта.

«Мы не будем массово использовать литой асфальт, ведь это высокостоящая технология, однако в случае необходимости применяем ее. Зима была сложной, поэтому состояние дорог сейчас ужасное. Мы уже сформировали так называемую карту и выбоин и ориентировочно через две недели планируем начать восстановительные работы. В то же время, важно дождаться соответствующих погодных условий, чтобы ремонт был качественным и покрытие не сошло с первым дождем», — заявил мэр.