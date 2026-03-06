Live

«Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали

Общество 18:41   06.03.2026
Оксана Якушко
«Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Харьковской области / Facebook

При благоприятных погодных условиях в Харькове примерно через две недели планируют начать полноценный ремонт дорог, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дорожное покрытие получило повреждения зимой из-за перепадов температур и значительного количества осадков.

По словам мэра, в Харькове сейчас выполняют только аварийный ремонт с применением литого асфальта.

«Мы не будем массово использовать литой асфальт, ведь это высокостоящая технология, однако в случае необходимости применяем ее. Зима была сложной, поэтому состояние дорог сейчас ужасное. Мы уже сформировали так называемую карту и выбоин и ориентировочно через две недели планируем начать восстановительные работы. В то же время, важно дождаться соответствующих погодных условий, чтобы ремонт был качественным и покрытие не сошло с первым дождем», — заявил мэр.

Читайте также: Удивляются и хотят учиться: Терехов — о впечатлениях послов от Харькова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
Два водохранилища под Харьковом вернули государству: дошло до Верховного суда
05.03.2026, 12:17
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
Новости Харькова – главное 6 марта: второй обмен за два дня, затишье на фронте
06.03.2026, 18:20
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 марта 2026: какой праздник и день в истории
06.03.2026, 06:00
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
Подземный детсад за 132 млн для 13 детей хотят строить на Харьковщине — ХАЦ
06.03.2026, 12:09
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
Скачок цен на бензин и дизтопливо в Украине: что говорит премьер и эксперты
06.03.2026, 14:07
«Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали
«Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали
06.03.2026, 18:41

Новости по теме:

06.03.2026
Харьков обратился за международной помощью для «энергетического острова»
04.03.2026
Как остановить демографический кризис в прифронтовом Харькове – Терехов
02.03.2026
Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги
02.03.2026
«Военные отработали на отлично» — Терехов о защите Харькова от дронов (видео)
01.03.2026
Модернизированные БпЛА РФ применила для ударов по Харькову в феврале 2026 года


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Состояние дорог – ужасное»: когда в Харькове начнут ремонтировать магистрали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 18:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При благоприятных погодных условиях в Харькове примерно через две недели планируют начать полноценный ремонт дорог, сообщил мэр города Игорь Терехов.".