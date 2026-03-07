Не тільки Харків: майже два десятки населених пунктів області атакувала РФ

Харків та 17 населених пунктів області зазнали ударів протягом минулої доби. Росіяни били ракетами, різними БпЛА та скинули КАБ.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові ракетами та БпЛА були атаковані Київський та Основ’янський райони. Внаслідок прямого влучання ракети у п’ятиповерхівку в Київському районі загинули 65-річна жінка, 40-річний чоловік та 13-річна дівчинка, були виявлені тіла ще чотирьох людей, серед яких – 9-річний хлопчик. Постраждали жінки 55, 80, 75, 58, 60, 58 років, 55-річний чоловік, 17-річна дівчина та хлопчики 6 і 11 років.



У Харкові пошкоджені сім багатоквартирних будинків, два автомобілі, ліцей, цивільне підприємство, адмінбудівля, електромережі.

У селі Землянки Вовчанської громади загинув 70-річний чоловік, а в Чугуєві постраждали 72-річний і 62-річний чоловіки та 58-річна жінка. Також у Чугуївському районі пошкоджені три приватні будинки (село Кам’яна Яруга), приватний будинок, багатоквартирний будинок, три автомобілі, електромережі (Чугуїв).

У Куп’янському районі пошкоджені приватний будинок (село Волоська Балаклія), автомобіль (селище Шевченкове), цивільне підприємство (село Приколотне).

У Харківському районі пошкоджені автомобіль, три гаражі (село Мала Рогань), електромережі (село Слобідське), приватний будинок (селище Вільшани).

Росіяни протягом минулої доби застосували по Харківщині три ракети, КАБ, шість БпЛА типу «Герань-2», БпЛА типу «Ланцет», п’ять БпЛА типу «Молния», два FPV-дрони та 61 БпЛА, тип яких встановлюють.