Не только Харьков: почти два десятка населенных пунктов области атаковала РФ

Происшествия 11:03   07.03.2026
Елена Нагорная
Харьков и 17 населенных пунктов области подверглись ударам в течение минувших суток. Россияне били ракетами, различными БпЛА и сбросили КАБ.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове ракетами и БпЛА были атакованы Киевский и Основянский районы. В результате прямого попадания ракеты в пятиэтажку в Киевском районе погибли 65-летняя женщина, 40-летний мужчина и 13-летняя девочка, были обнаружены тела еще четырех человек, среди которых — 9-летний мальчик. Пострадали женщины 55, 80, 75, 58, 60, 58 лет, 55-летний мужчина, 17-летняя девушка и мальчики 6 и 11 лет.

В Харькове повреждены семь многоквартирных домов, два автомобиля, лицей, гражданское предприятие, административное здание, электросети.

В селе Землянки Волчанской громады погиб 70-летний мужчина, а в Чугуеве пострадали 72-летний и 62-летний мужчины и 58-летняя женщина. Также в Чугуевском районе повреждены три частных дома (село Каменная Яруга), частный дом, многоквартирный дом, три автомобиля, электросети (Чугуев).

В Купянском районе повреждены частный дом (село Волосская Балаклея), автомобиль (поселок Шевченково), гражданское предприятие (село Приколотное).

В Харьковском районе повреждены автомобиль, три гаража (село Малая Рогань), электросети (село Слободское), частный дом (поселок Ольшаны).

Россияне за минувшие сутки применили по Харьковщине три ракеты, КАБ, шесть БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Ланцет», пять БпЛА типа «Молния», два FPV-дрона и 61 БпЛА, тип которых устанавливают.

