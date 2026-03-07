Не только Харьков: почти два десятка населенных пунктов области атаковала РФ
Харьков и 17 населенных пунктов области подверглись ударам в течение минувших суток. Россияне били ракетами, различными БпЛА и сбросили КАБ.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове ракетами и БпЛА были атакованы Киевский и Основянский районы. В результате прямого попадания ракеты в пятиэтажку в Киевском районе погибли 65-летняя женщина, 40-летний мужчина и 13-летняя девочка, были обнаружены тела еще четырех человек, среди которых — 9-летний мальчик. Пострадали женщины 55, 80, 75, 58, 60, 58 лет, 55-летний мужчина, 17-летняя девушка и мальчики 6 и 11 лет.
В Харькове повреждены семь многоквартирных домов, два автомобиля, лицей, гражданское предприятие, административное здание, электросети.
В селе Землянки Волчанской громады погиб 70-летний мужчина, а в Чугуеве пострадали 72-летний и 62-летний мужчины и 58-летняя женщина. Также в Чугуевском районе повреждены три частных дома (село Каменная Яруга), частный дом, многоквартирный дом, три автомобиля, электросети (Чугуев).
В Купянском районе повреждены частный дом (село Волосская Балаклея), автомобиль (поселок Шевченково), гражданское предприятие (село Приколотное).
В Харьковском районе повреждены автомобиль, три гаража (село Малая Рогань), электросети (село Слободское), частный дом (поселок Ольшаны).
Россияне за минувшие сутки применили по Харьковщине три ракеты, КАБ, шесть БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Ланцет», пять БпЛА типа «Молния», два FPV-дрона и 61 БпЛА, тип которых устанавливают.
Читайте также: Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Не только Харьков: почти два десятка населенных пунктов области атаковала РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 11:03;