Малохмарно, до +15: прогноз погоди в Харкові та області на 11 березня

10.03.2026
Олена Нагорна
Малохмарно, до +15: прогноз погоди в Харкові та області на 11 березня

У середу, 11 березня, у Харкові та області – малохмарно, без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 0 до 2 тепла, вдень – від 12 до 14 градусів зі знаком «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – від 10 до 15 тепла.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Читайте також: Стійка, витривала, незламна: у Харкові сіють віолу, повертають петунії

Автор: Олена Нагорна
