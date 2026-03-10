Малооблачно, до +15: прогноз погоды в Харькове и области на 11 марта
В среду, 11 марта, в Харькове и области – малооблачно, без осадков.
В Харькове термометры ночью будут показывать от 0 до 2 тепла, днем – от 12 до 14 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем – от 10 до 15 тепла.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.
