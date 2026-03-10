Які компоненти знайшли у ракеті “Изделие-30”, що вдарила по Харкову 7 березня

У новій ворожій ракеті “Изделие-30”, яка, за попередніми даними правоохоронців, вдарила по будинку в Харкові 7 березня, знайшли іноземні компоненти. Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Він пише, що помилково вважати, ніби майбутнє виключно за дронами. Адже, за його словами, ракети залишаються суттєвим доповненням до комплексу засобів ураження. Тому спостерігають подальший розвиток і у цій сфері теж.

“По Харкову було застосовано нову розробку з умовною назвою “Изделие-30”. Це певний розвиток крилатої Х-101, однак є і суттєві відмінності. Окрім суто технічних, це вдвічі більша бойова частина, тепер це 800 кг, з яких не менше 200 кг – вибухівка. По компонентній базі, бачимо чимало нового. Серед іноземних компонентів, класичні ST Mcroelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, білоруський Интеграл. Навігаційна система “Комета” на 12 патчів. У складі американські (китайські?) чіпи. Боротовий блок управління “Багет”, у складі пам’ять – Тайвань, комутаційний роз’єм – Німеччина, мікросхеми – США”, – зазначив Власюк.

Він розповів: також у цій ракеті є компоненти 2023 року випуску. А все що вдалося дослідити – передали партнерам.

Нагадаємо, 7 березня ракета “Изделие-30” вдарила прямо в п’ятиповерхівку в Київському районі. Частина будинку буквально “склалася”, на місці виникла пожежа. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла загиблих. Серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 9-річний хлопчик. Ще троє дітей постраждали. У реанімації у вкрай тяжкому стані перебуває 11-річний хлопчик, а у 6-річного хлопчика з цієї родини – забої. 17-річна дівчина перенесла гострий стрес.