Какие компоненты нашли в ракете «Изделие-30», ударившей по Харькову 7 марта

В новой вражеской ракете «Изделие-30», которая, по предварительным данным правоохранителей, ударила по дому в Харькове 7 марта, нашли иностранные компоненты. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он пишет, что ошибочно считать, будто будущее исключительно за дронами. Ведь, по его словам, ракеты остаются существенным дополнением к комплексу средств поражения. Поэтому наблюдают дальнейшее развитие и в этой сфере также.

«По Харькову была применена новая разработка с условным названием «Изделие-30». Это определенное развитие крылатой Х-101, однако есть и существенные отличия. Кроме чисто технических, это вдвое большая боевая часть, теперь это 800 кг, из которых не менее 200 кг — взрывчатка. По компонентной базе видим много нового. Среди иностранных компонентов — классические ST Mcroelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система «Комета» на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления «Багет», в составе память — Тайвань, коммутационный разъем — Германия, микросхемы — США», — отметил Власюк.

Он рассказал: также в этой ракете есть компоненты 2023 года выпуска. А все, что удалось исследовать, передали партнерам.

Напомним, 7 марта ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.