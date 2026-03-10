Live

Какие компоненты нашли в ракете «Изделие-30», ударившей по Харькову 7 марта

Общество 12:33   10.03.2026
Виктория Яковенко
Какие компоненты нашли в ракете «Изделие-30», ударившей по Харькову 7 марта Фото: Владислав Власюк

В новой вражеской ракете «Изделие-30», которая, по предварительным данным правоохранителей, ударила по дому в Харькове 7 марта, нашли иностранные компоненты. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Он пишет, что ошибочно считать, будто будущее исключительно за дронами. Ведь, по его словам, ракеты остаются существенным дополнением к комплексу средств поражения. Поэтому наблюдают дальнейшее развитие и в этой сфере также.

«По Харькову была применена новая разработка с условным названием «Изделие-30». Это определенное развитие крылатой Х-101, однако есть и существенные отличия. Кроме чисто технических, это вдвое большая боевая часть, теперь это 800 кг, из которых не менее 200 кг — взрывчатка. По компонентной базе видим много нового. Среди иностранных компонентов — классические ST Mcroelectronics, UBlox, Analog devices, Texas instruments, белорусский Интеграл. Навигационная система «Комета» на 12 патчей. В составе американские (китайские?) чипы. Боротовый блок управления «Багет», в составе память — Тайвань, коммутационный разъем — Германия, микросхемы — США», — отметил Власюк.

Он рассказал: также в этой ракете есть компоненты 2023 года выпуска. А все, что удалось исследовать, передали партнерам.

Напомним, 7 марта ракета «Изделие-30» ударила прямо в пятиэтажку в Киевском районе. Часть дома буквально «сложилась», на месте возник пожар.  Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Еще трое детей пострадали. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, а у 6-летнего мальчика из этой же семьи – ушибы. 17-летняя девушка перенесла острый стресс.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 марта 2026: какой праздник и день в истории
10.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
Новости Харькова — главное за 10 марта: город ночью был под атакой РФ
10.03.2026, 12:37
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
На Харьковщине часть электричек не курсируют или меняют маршруты
10.03.2026, 07:35
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026, 09:31
Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
10.03.2026, 13:17

Новости по теме:

07.03.2026
Ракету «Изделие-30» россияне еще тестируют — офицер ВСУ об ударе по Харькову


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Какие компоненты нашли в ракете «Изделие-30», ударившей по Харькову 7 марта», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новой вражеской ракете «Изделие-30», которая, по предварительным данным правоохранителей, ударила по дому в Харькове 7 марта, нашли иностранные компоненты.".