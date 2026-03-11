Live

Буде ще тепліше: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня

Погода 20:46   11.03.2026
Олена Нагорна
Буде ще тепліше: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня

У четвер, 12 березня, у Харкові та області – малохмарно, без опадів.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0, вдень – від 13 до 15 градусів зі знаком «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 12 до 17 тепла.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Автор: Олена Нагорна
