Перші весняні квіти вже пробиваються в Харкові (фото)
Весна набирає обертів у Харкові – перші паростки квітів вже з’являються на клумбах міста, повідомили у КП «Центральний парк».
У саду Шевченка на деяких клумбах можна побачити молоде листя тюльпанів, які готуються до цвітіння.
Також активізувався гамамеліс — чагарник, який цвіте одним із перших, вкриваючись яскраво-жовтими пелюстками.
У Центральному парку на сонячних ділянках вже пробиваються ніжні паростки крокусів та підсніжників. У пресслужбі парку зазначають: якщо тепла погода утримається, перші квіти можна буде побачити вже зовсім скоро.
Фахівці пов’язують раннє пробудження рослин із незвичайно теплою погодою, яка встановилася у регіоні на початку березня.
Нагадаємо, близько мільйона квітів планують висадити цього року у Харкові, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.
Читайте також: Стійка, витривала, незламна: в Харкові сіють віолу та повертають петунії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: весна, квіти, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Перші весняні квіти вже пробиваються в Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 20:26;