Перші весняні квіти вже пробиваються в Харкові (фото)

Весна набирає обертів у Харкові – перші паростки квітів вже з’являються на клумбах міста, повідомили у КП «Центральний парк».

У саду Шевченка на деяких клумбах можна побачити молоде листя тюльпанів, які готуються до цвітіння.

Також активізувався гамамеліс — чагарник, який цвіте одним із перших, вкриваючись яскраво-жовтими пелюстками.

У Центральному парку на сонячних ділянках вже пробиваються ніжні паростки крокусів та підсніжників. У пресслужбі парку зазначають: якщо тепла погода утримається, перші квіти можна буде побачити вже зовсім скоро.

Фахівці пов’язують раннє пробудження рослин із незвичайно теплою погодою, яка встановилася у регіоні на початку березня.

Нагадаємо, близько мільйона квітів планують висадити цього року у Харкові, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.