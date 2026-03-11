Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)
Весна набирает обороты в Харькове — первые ростки цветов уже появляются на клумбах города, сообщили в КП «Центральный парк».
В саду Шевченко на некоторых клумбах можно увидеть молодые листья тюльпанов, которые готовятся к цветению.
Также активизировался гамамелис — кустарник, который цветет одним из первых, покрываясь ярко-желтыми лепестками.
В Центральном парке на солнечных участках уже пробиваются нежные ростки крокусов и подснежников. В пресс-службе парка отмечают: если теплая погода сохранится, первые цветы можно будет увидеть уже совсем скоро.
Специалисты связывают раннее пробуждение растений с необычно теплой погодой, которая установилась в регионе в начале марта.
Напомним, около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.
