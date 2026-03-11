Live

Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)

Общество 20:26   11.03.2026
Елена Нагорная
Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)

Весна набирает обороты в Харькове — первые ростки цветов уже появляются на клумбах города, сообщили в КП «Центральный парк».

В саду Шевченко на некоторых клумбах можно увидеть молодые листья тюльпанов, которые готовятся к цветению.

Также активизировался гамамелис — кустарник, который цветет одним из первых, покрываясь ярко-желтыми лепестками.

В Центральном парке на солнечных участках уже пробиваются нежные ростки крокусов и подснежников. В пресс-службе парка отмечают: если теплая погода сохранится, первые цветы можно будет увидеть уже совсем скоро.

Специалисты связывают раннее пробуждение растений с необычно теплой погодой, которая установилась в регионе в начале марта.

Напомним, около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Читайте также: Устойчивая, выносливая, несгибаемая: в Харькове сеют виолу, возвращают петунии

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
Новости Харькова — главное за 11 марта: подростка подозревают в изнасилованиях
11.03.2026, 21:08
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026, 09:33
Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром
Синегубов рассказал о предприятии, которое атаковала РФ утром
11.03.2026, 11:45
Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)
Удар по Харькову 11 марта: в каком состоянии пострадавшие (видео)
11.03.2026, 13:28
На Харьковщине 15-летнего подозревают в серии изнасилований мальчиков
На Харьковщине 15-летнего подозревают в серии изнасилований мальчиков
11.03.2026, 14:40
Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове
Действующий и экс-полицейские вымогали до 200 тыс. грн у наркоманов в Харькове
11.03.2026, 21:38

Новости по теме:

10.03.2026
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
08.03.2026
Украшенный цветами Харьков показал Терехов (видео)
04.03.2026
Пора прятать зимние куртки: в экопарке проснулись медведи – весна близко
03.03.2026
Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
23.02.2026
Харьков готовится к весне? В городе устанавливают декорации – соцсети (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 20:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весна набирает обороты в Харькове — первые ростки цветов уже появляются на клумбах города, сообщили в КП «Центральный парк».".