Первые весенние цветы уже пробиваются в Харькове (фото)

Весна набирает обороты в Харькове — первые ростки цветов уже появляются на клумбах города, сообщили в КП «Центральный парк».

В саду Шевченко на некоторых клумбах можно увидеть молодые листья тюльпанов, которые готовятся к цветению.

Также активизировался гамамелис — кустарник, который цветет одним из первых, покрываясь ярко-желтыми лепестками.

В Центральном парке на солнечных участках уже пробиваются нежные ростки крокусов и подснежников. В пресс-службе парка отмечают: если теплая погода сохранится, первые цветы можно будет увидеть уже совсем скоро.

Специалисты связывают раннее пробуждение растений с необычно теплой погодой, которая установилась в регионе в начале марта.

Напомним, около миллиона цветов планируют высадить в этом году в Харькове, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.