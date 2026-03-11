Live

Будет еще теплее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта

Погода 20:46   11.03.2026
Елена Нагорная
В четверг, 12 марта, в Харькове и области – малооблачно, без осадков.

В Харькове термометры ночью будут показывать около 0, днем – от 13 до 15 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем – от 12 до 17 тепла.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Автор: Елена Нагорная
