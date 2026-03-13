У «Харківзеленбуді» пояснили, як витрачатимуть 110 млн грн на озеленення

Понад 110 мільйонів гривень, які планують витратити на озеленення Харкова, — це не видатки на окремі парки, а загальна сума на утримання всіх зелених зон міста. Про це в коментарі МГ “Об’єктив” розповів речник СКП “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко.

Раніше департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради оголосив тендер на послуги із озеленення територій та утримання об’єктів зеленого господарства.

У переліку – 73 послуги, зокрема очищення газонів та клумб від опалого листя та гілок, полив газонів, стрижка трави газонокосаркою, видалення секатором порослі дерев та чагарників, знесення та вирубування самосівних дерев, полив рослин у квітниках та інше.

Єдиним учасником торгів було СКП «Харківзеленбуд», яке запропонувало виконати вказані роботи за 113,3 мільйона гривень.

“Якщо ми говоримо про цей тендер на більше ніж 100 мільйонів, то це ж йдеться про утримання не тільки якогось одного парку чи скверу, а взагалі всього міста”, — наголосив Кравченко.

За його словами, у Харкові — декілька десятків зелених зон. Кожна потребує розчищення, прибирання, роботи техніки, витрат на пальне, електроенергію, комунальні послуги та зарплату працівникам.

“Багато це чи ні? По правді, це дуже небагато. Ця цифра вражає сама по собі, а коли ти починаєш розмірковувати, скільки на що виходить, дуже небагато виходить”, — додав речник підприємства.

Згідно з інформацією на Prozorro, роботи із озеленення в межах тендеру мають виконувати до кінця 2027 року.