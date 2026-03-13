У «Харківзеленбуді» пояснили, як витрачатимуть 110 млн грн на озеленення
Понад 110 мільйонів гривень, які планують витратити на озеленення Харкова, — це не видатки на окремі парки, а загальна сума на утримання всіх зелених зон міста. Про це в коментарі МГ “Об’єктив” розповів речник СКП “Харківзеленбуд” Андрій Кравченко.
Раніше департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради оголосив тендер на послуги із озеленення територій та утримання об’єктів зеленого господарства.
У переліку – 73 послуги, зокрема очищення газонів та клумб від опалого листя та гілок, полив газонів, стрижка трави газонокосаркою, видалення секатором порослі дерев та чагарників, знесення та вирубування самосівних дерев, полив рослин у квітниках та інше.
Єдиним учасником торгів було СКП «Харківзеленбуд», яке запропонувало виконати вказані роботи за 113,3 мільйона гривень.
“Якщо ми говоримо про цей тендер на більше ніж 100 мільйонів, то це ж йдеться про утримання не тільки якогось одного парку чи скверу, а взагалі всього міста”, — наголосив Кравченко.
За його словами, у Харкові — декілька десятків зелених зон. Кожна потребує розчищення, прибирання, роботи техніки, витрат на пальне, електроенергію, комунальні послуги та зарплату працівникам.
“Багато це чи ні? По правді, це дуже небагато. Ця цифра вражає сама по собі, а коли ти починаєш розмірковувати, скільки на що виходить, дуже небагато виходить”, — додав речник підприємства.
Згідно з інформацією на Prozorro, роботи із озеленення в межах тендеру мають виконувати до кінця 2027 року.
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, озеленение, СКП "Харківзеленбуд";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 20:45;