В «Харьковзеленстрое» объяснили, как будут тратить 110 млн грн на озеленение

Более 110 миллионов гривен, которые планируется потратить на озеленение Харькова, — это не расходы на отдельные парки, а общая сумма на содержание всех зеленых зон города. Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказал пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Ранее департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на услуги по озеленению территорий и содержанию объектов зеленого хозяйства.

В перечне – 73 услуги, в частности очистка газонов и клумб от опавших листьев и веток, полив газонов, стрижка травы газонокосилкой, удаление секатором поросли деревьев и кустарников, снос и вырубка самосевных деревьев, полив растений в цветниках и прочее.

Единственным участником торгов было СКП «Харьковзеленстрой», которое предложило выполнить указанные работы за 113,3 миллиона гривен.

«Если мы говорим об этом тендере на сумму более 100 миллионов, то речь идет об уходе не только за каким-то одним парком или сквером, а вообще за всем городом», — подчеркнул Кравченко.

По его словам, в Харькове — несколько десятков зеленых зон. Каждая требует расчистки, уборки, работы техники, затрат на топливо, электроэнергию, коммунальные услуги и зарплату работникам.

«Много это или нет? По правде говоря, это очень мало. Эта цифра впечатляет сама по себе, а когда начинаешь размышлять, сколько на что приходится, получается очень мало», — добавил спикер.

Согласно информации на Prozorro, работы по озеленению в рамках тендера должны выполнять до конца 2027 года.