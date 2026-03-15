Де росіяни атакували на Харківщині 15 березня – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:00   15.03.2026
На Південно-Слобожанському напрямку наступальних дій оккупантів не зафіксували, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни двічі йшли в атаку в напрямку населених пунктів Новоосинове та Глушківка.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили три штурми росіян біля населених пунктів Лиман та Дробишеве.

Раніше стало відомо, що російські позиції в Куп’янську залишаються нестабільними і їм важко здійснювати логістику в Куп’янську, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). А нинішній логістичний коридор у Куп’янську, за словами російського військового блогера, має ширину всього 500 метрів, тому окупанти не можуть використати цей коридор для пересування пішки або транспортними засобами. І російські війська покладаються на безпілотники для постачання позицій у Куп’янську.

Також стало відомо, що по українських військах у Куп’янську-Вузловому завдають ударів оператори безпілотників російського Центру передових безпілотних систем “Рубікон”.

Читайте також: Везли поранених: відомі імена медиків, що загинули 15 березня на Харківщині

