Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий окупантов не зафиксировали, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне дважды шли в атаку в направлении населенных пунктов Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили три штурма россиян возле населенных пунктов Лиман и Дробышево.

Ранее стало известно, что российские позиции в Купянске остаются нестабильными и им трудно осуществлять логистику в Купянске, передает Институт изучения войны (ISW). А нынешний логистический коридор в Купянск, по словам российского военного блогера, имеет ширину всего 500 метров и что оккупанты не могут использовать этот коридор для передвижения пешком или на транспортных средствах. Поэтому российские войска полагаются на беспилотники для снабжения позиций в Купянске.

Также стало известно, что по украинским войскам в Купянске-Узловом наносят удары операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных систем «Рубикон».