Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ

Фронт 17:00   15.03.2026
Оксана Якушко
Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ Фото: 92 ОШБр

На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий окупантов не зафиксировали, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне дважды шли в атаку в направлении населенных пунктов Новоосиново и Глушковка.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили три штурма россиян возле населенных пунктов Лиман и Дробышево.

Ранее стало известно, что российские позиции в Купянске остаются нестабильными и им трудно осуществлять логистику в Купянске, передает Институт изучения войны (ISW). А нынешний логистический коридор в Купянск, по словам российского военного блогера, имеет ширину всего 500 метров и что оккупанты не могут использовать этот коридор для передвижения пешком или на транспортных средствах. Поэтому российские войска полагаются на беспилотники для снабжения позиций в Купянске.

Также стало известно, что по украинским войскам в Купянске-Узловом наносят удары операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных систем «Рубикон».

Автор: Оксана Якушко
Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой, фронт
Новости Харькова — главное за 15 марта: погибли медики скорой, фронт
15.03.2026, 17:02
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
15.03.2026, 12:55
Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
15.03.2026, 11:51
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 марта 2026: какой праздник и день в истории
15.03.2026, 06:00
Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко
Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко
15.03.2026, 14:05
Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ
Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ
15.03.2026, 17:00

  Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 17:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий окупантов не зафиксировали, сообщает Генштаб ВСУ.".