Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении наступательных действий окупантов не зафиксировали, сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне дважды шли в атаку в направлении населенных пунктов Новоосиново и Глушковка.
На Лиманском направлении украинские защитники отразили три штурма россиян возле населенных пунктов Лиман и Дробышево.
Ранее стало известно, что российские позиции в Купянске остаются нестабильными и им трудно осуществлять логистику в Купянске, передает Институт изучения войны (ISW). А нынешний логистический коридор в Купянск, по словам российского военного блогера, имеет ширину всего 500 метров и что оккупанты не могут использовать этот коридор для передвижения пешком или на транспортных средствах. Поэтому российские войска полагаются на беспилотники для снабжения позиций в Купянске.
Также стало известно, что по украинским войскам в Купянске-Узловом наносят удары операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных систем «Рубикон».
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где россияне атаковали на Харьковщине 15 марта – Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 17:00;