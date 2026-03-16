Де точилися бої 16 березня у Харківській області – Генштаб ЗСУ
Найбільше росіяни атакували на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно–Слобожанському напрямку росіяни один раз намагалися наступати у районі Стариці.
На Куп’янському напрямку окупанти шість разів йшли на штурм в районі сіл Петропавлівка, Курилівка, Глушківка та Новоосинове.
На Лиманському напрямку українські захисники відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.
Автори проекту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, як змінилася лінія фронту. Це перші підтверджені аналітикам зміни у регіоні з лютого – ворог захопив нові території у районі Піщаного. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 17:29;