Где шли бои 16 марта в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Больше всего россияне атаковали на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне один раз пытались наступать в районе села Старица.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз шли на штурм в районе сел Петропавловка, Куриловка, Глушковка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышева и Лимана.

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, как поменялась линия фронта. Это первые подтвержденные аналитикам изменения в регионе с февраля месяца — враг захватил новые территории в районе Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.