Где шли бои 16 марта в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:29   16.03.2026
Оксана Якушко
Где шли бои 16 марта в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Больше всего россияне атаковали на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне один раз пытались наступать в районе села Старица.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз шли на штурм в районе сел Петропавловка, Куриловка, Глушковка и Новоосиново.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышева и Лимана.

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, как поменялась линия фронта. Это первые подтвержденные аналитикам изменения в регионе с февраля месяца — враг захватил новые территории в районе Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Автор: Оксана Якушко
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, пострадали охранники (фото)
16.03.2026, 16:40
«Шахед» ударил по Салтовке: что известно
16.03.2026, 16:10
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
16.03.2026, 12:37
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
16.03.2026, 17:32
6 погибших и более 50 пострадавших – как прошла неделя в Харьковской области
16.03.2026, 17:58

Если вам интересна новость: «Где шли бои 16 марта в Харьковской области — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 17:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего россияне атаковали на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.".