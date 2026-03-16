Где шли бои 16 марта в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Больше всего россияне атаковали на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне один раз пытались наступать в районе села Старица.
На Купянском направлении оккупанты шесть раз шли на штурм в районе сел Петропавловка, Куриловка, Глушковка и Новоосиново.
На Лиманском направлении украинские защитники отражали пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробышева и Лимана.
Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, как поменялась линия фронта. Это первые подтвержденные аналитикам изменения в регионе с февраля месяца — враг захватил новые территории в районе Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
Читайте также: Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где шли бои 16 марта в Харьковской области — Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 17:29;