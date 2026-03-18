Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині

Вранці 18 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби росіяни атакували на Харківщині 31 раз.

На півночі області зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська, Стариці, Лимана, Піщаного та Охрімівки.

Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ стримали 18 штурмів ЗС РФ біля Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 286 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян такі: