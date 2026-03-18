Противник активизируется – больше трех десятков боев было на Харьковщине

Утром 18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток россияне атаковали на Харьковщине 31 раз.

На севере области зафиксировали 13 боев в районе Волчанска, Старицы, Лимана, Песчаного и Охримовки.

Тем временем на Купянском направлении СОУ сдержали 18 штурмов ВС РФ около Петропавловки, Куриловки, Новоосиново, Глушковки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 286 боевых столкновений. Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7466 дронов-камикадзе и осуществил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 227 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян следующие: