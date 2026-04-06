Новини Харкова — головне 6 квітня: як минула ніч

07:31   06.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС

Із 40 пожеж, які виникли за добу на Харківщині, десять вирували через удари РФ. Загоряння зафіксували в Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському районах області, а також у Харкові, інформують в облуправлінні ДСНС.

Ранок розпочався з “прильотів” у селищі Великий Бурлук. Дрони атакували приватну оселю, вогонь після обстрілу охопив 100 квадратних метрів.

“Вдень в місті Чугуїв внаслідок атаки ударним безпілотником горів гараж та дах житлового будинку на площі пожежі 120 квадратних метрів. Постраждала 57-річна жінка.Вночі в місті Богодухів внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в магазині на площі пожежі 200 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили рятувальники.

А на Ізюмщині після удару БпЛА спалахнув дах сільського клубу на площі 550 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих також немає.

Окрім цього, рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 9,7 гектарів.

07:13

Майже всю ніч у Харкові лунала тривога

Тривога в Харкові цієї ночі звучала один раз, але безперервно до самого ранку. Її оголосили о 02:09, тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: на місто летять БпЛА.

О 02:47 з’явилася ще одна група безпілотників, яка взяла курс на Харківщину.

А о 03:37 додалися пуски авіабомб, повідомили українські захисники. Відбій тривоги дали о 05:28. Станом на 07:13 у Харкові та області тихо – інформації про нові пуски та загрози для регіону не оголошували.

Читайте також: Сьогодні 6 квітня 2026: яке свято та день в історії

Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС
Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС
06.04.2026, 07:26
Сьогодні 6 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 квітня 2026: яке свято та день в історії
06.04.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 6 квітня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 6 квітня: як минула ніч
06.04.2026, 07:31
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
05.04.2026, 22:16
Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
Вночі – заморозки, вдень +20. Прогноз погоди на 6 квітня у Харкові й області
05.04.2026, 19:55
Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області
Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області
05.04.2026, 15:24

Новини за темою:

05.04.2026
Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
03.04.2026
Жахіття в Харкові: затяжний терор і удари по центру – підсумки 3 квітня
03.04.2026
Новини Харкова — головне 3 квітня: терор міста триває другу добу
03.04.2026
Наліт реактивних «шахедів» і крашанки в центрі Харкова – підсумки 2 квітня
01.04.2026
Змія у пралці й офіцер, що торгував «вампірами» – підсумки 1 квітня


