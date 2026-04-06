Новини Харкова — головне 6 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:31
Чотири десятки пожеж вирували за добу на Харківщині – ДСНС
Із 40 пожеж, які виникли за добу на Харківщині, десять вирували через удари РФ. Загоряння зафіксували в Куп’янському, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському районах області, а також у Харкові, інформують в облуправлінні ДСНС.
Ранок розпочався з “прильотів” у селищі Великий Бурлук. Дрони атакували приватну оселю, вогонь після обстрілу охопив 100 квадратних метрів.
“Вдень в місті Чугуїв внаслідок атаки ударним безпілотником горів гараж та дах житлового будинку на площі пожежі 120 квадратних метрів. Постраждала 57-річна жінка.Вночі в місті Богодухів внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в магазині на площі пожежі 200 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили рятувальники.
А на Ізюмщині після удару БпЛА спалахнув дах сільського клубу на площі 550 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих також немає.
Окрім цього, рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 9,7 гектарів.
07:13
Майже всю ніч у Харкові лунала тривога
Тривога в Харкові цієї ночі звучала один раз, але безперервно до самого ранку. Її оголосили о 02:09, тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили: на місто летять БпЛА.
О 02:47 з’явилася ще одна група безпілотників, яка взяла курс на Харківщину.
А о 03:37 додалися пуски авіабомб, повідомили українські захисники. Відбій тривоги дали о 05:28. Станом на 07:13 у Харкові та області тихо – інформації про нові пуски та загрози для регіону не оголошували.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 07:31;