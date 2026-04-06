Новости Харькова — главное 6 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:31
Четыре десятка пожаров бушевали за сутки на Харьковщине – ГСЧС
Из 40 пожаров, которые возникли за сутки на Харьковщине, десять бушевали из-за ударов РФ. Возгорания зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Богодуховском, Изюмском районах области, а также в Харькове, информируют в облуправлении ГСЧС.
Утро началось с «прилетов» в поселке Великий Бурлук. Дроны атаковали частный дом, огонь после обстрела охватил 100 квадратных метров.
«Днем в городе Чугуев в результате атаки ударным беспилотником горел гараж и крыша жилого дома на площади пожара 120 квадратных метров. Пострадала 57-летняя женщина. Ночью в городе Богодухов в результате атаки БпЛА возник пожар в магазине на площади пожара 200 квадратных метров. Без пострадавших», – отметили в ГСЧС.
А на Изюмщине после удара БпЛА загорелась крыша сельского клуба на площади 550 квадратных метров. Информации о пострадавших также нет.
Помимо этого, спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах. Общая площадь возгорания составила 9,7 гектаров.
07:13
Почти всю ночь в Харькове звучала тревога
Тревога в Харькове этой ночью звучала один раз, но беспрерывно до самого утра. Ее объявили в 02:09, тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили: на город летят БпЛА.
В 02:47 появилась еще одна группа беспилотников, которая взяла курс на Харьковщину.
А в 03:37 добавились пуски авиабомб, сообщили украинские защитники. Отбой тревоги дали в 05:28. По состоянию на 07:13 в Харькове и области тихо – информации о новых пусках и угрозах для региона не давали.
• Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 07:31;