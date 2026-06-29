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Газ відключать в одному з районів Харкова у вівторок: адреси

Суспільство 15:11   29.06.2026
Вікторія Яковенко
Газ відключать в одному з районів Харкова у вівторок: адреси

Завтра, 30 червня, фахівці проведуть роботи на системах газопостачання в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим послуги не буде за такими адресами:

  • вулиця Полтавський Шлях буд. 190/3, 190/4, 190, 190/5, 190/9, 190/6,190/2
  • вулиця Олександра Лавренка буд. 2/1, 2, 3-А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, рух транспорту у провулку Шекспіра, на ділянці від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня, заборонений до 20:00 15 липня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради. Як уточнили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, причина – необхідність проведення реконструкції тепломагістралі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 15:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 30 червня, фахівці проведуть роботи на системах газопостачання в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».".