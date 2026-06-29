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Газ отключат в одном из районов Харькова во вторник: адреса

Общество 15:11   29.06.2026
Виктория Яковенко
Газ отключат в одном из районов Харькова во вторник: адреса

Завтра, 30 июня, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим услуги не будет по следующим адресам:

  • улица Полтавский Шлях дом. 190/3, 190/4, 190, 190/5, 190/9, 190/6,190/2
  • улица Александра Лавренко дом. 2/1, 2, 3-А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, движение транспорта в переулке Шекспира, на участке от улицы Шекспира до улицы 23 августа, запрещено до 20:00 15 июля, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Как уточнили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, причина – необходимость проведения реконструкции тепломагистрали.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2026 в 15:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 30 июня, специалисты проведут работы на системах газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».".