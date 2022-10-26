Абсурд і фальшивий привід – Столтенберг про “брудну бомбу”, вигадану РФ
Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної “брудної зброї”. Це абсурд. Союзники заперечують ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни.
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Ви читали новину: «Абсурд і фальшивий привід – Столтенберг про “брудну бомбу”, вигадану РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 19:52;
Кореспондент Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної “брудної зброї”. Це абсурд. Союзники заперечують ці неправдиві звинувачення.…".