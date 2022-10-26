Абсурд і фальшивий привід – Столтенберг про “брудну бомбу”, вигадану РФ

Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної “брудної зброї”. Це абсурд. Союзники заперечують ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни.

