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Абсурд і фальшивий привід – Столтенберг про “брудну бомбу”, вигадану РФ

Політика 19:52   26.10.2022
Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО
Абсурд і фальшивий привід – Столтенберг про “брудну бомбу”, вигадану РФ

Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної “брудної зброї”. Це абсурд. Союзники заперечують ці неправдиві звинувачення. Росія не повинна використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації війни.

Автор: Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 19:52;

    • Кореспондент Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми бачимо, що Росія звинувачує Україну у підготовці до використання радіологічної “брудної зброї”. Це абсурд. Союзники заперечують ці неправдиві звинувачення.…".