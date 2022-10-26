Абсурд и фальшивый повод — Столтенберг о «грязной бомбе», придуманной РФ
Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологического «грязного оружия». Это – абсурд. Союзники отрицают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 19:52;
Корреспондент Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологического «грязного оружия». Это – абсурд. Союзники отрицают эти ложные…".