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Абсурд и фальшивый повод — Столтенберг о «грязной бомбе», придуманной РФ

Мир 19:52   26.10.2022
Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО
Абсурд и фальшивый повод — Столтенберг о «грязной бомбе», придуманной РФ

Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологического «грязного оружия». Это – абсурд. Союзники отрицают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны.

Автор: Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 19:52;

    • Корреспондент Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологического «грязного оружия». Это – абсурд. Союзники отрицают эти ложные…".