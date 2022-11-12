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Зараз великі часи, які бувають раз на тисячу років – Найєм

Політика 11:03   12.11.2022
Мустафа Найем
заместитель министра инфраструктуры Украины
Зараз великі часи, які бувають раз на тисячу років – Найєм Фото: телеграм Мустафи Найєма

Як правило, людина за свого життя з “великими часами” ніколи не перетинається. І тільки раз на тисячу років можна побачити, що великі часи прямо тут, безпосередньо разом з тобою. І що казкові велетні і герої – це твої сусіди, колеги, однокурсники… І що й навіть сам ти – частина цих Великих Часів. Зараз саме так, і саме такі Часи.

Автор: Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Украины

  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: ;

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    • Ви читали новину: «Зараз великі часи, які бувають раз на тисячу років – Найєм»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 11:03;

    • Кореспондент Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як правило, людина за свого життя з “великими часами” ніколи не перетинається. І тільки раз на тисячу років можна побачити, що…".