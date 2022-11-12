Зараз великі часи, які бувають раз на тисячу років – Найєм

Як правило, людина за свого життя з “великими часами” ніколи не перетинається. І тільки раз на тисячу років можна побачити, що великі часи прямо тут, безпосередньо разом з тобою. І що казкові велетні і герої – це твої сусіди, колеги, однокурсники… І що й навіть сам ти – частина цих Великих Часів. Зараз саме так, і саме такі Часи.