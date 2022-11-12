Зараз великі часи, які бувають раз на тисячу років – Найєм
Фото: телеграм Мустафи Найєма
Як правило, людина за свого життя з “великими часами” ніколи не перетинається. І тільки раз на тисячу років можна побачити, що великі часи прямо тут, безпосередньо разом з тобою. І що казкові велетні і герої – це твої сусіди, колеги, однокурсники… І що й навіть сам ти – частина цих Великих Часів. Зараз саме так, і саме такі Часи.
Ви читали новину: «Зараз великі часи, які бувають раз на тисячу років – Найєм»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 11:03;
Кореспондент Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як правило, людина за свого життя з “великими часами” ніколи не перетинається. І тільки раз на тисячу років можна побачити, що…".