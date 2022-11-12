Сейчас великие времена, какие бывают раз в тысячу лет — Найем

Как правило, человек при своей жизни с «великими временами» никогда не пересекается. И только раз в тысячу лет можно увидеть, что великие времена прямо здесь, непосредственно рядом с тобой. И что сказочные великаны и герои – это твои соседи, коллеги, однокурсники… И даже сам ты — часть этих Великих Времен. Сейчас именно так, и именно такие Времена.