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Сейчас великие времена, какие бывают раз в тысячу лет — Найем

Общество 11:03   12.11.2022
Мустафа Найем
заместитель министра инфраструктуры Украины
Сейчас великие времена, какие бывают раз в тысячу лет — Найем Фото: telegram Мустафы Найема

Как правило, человек при своей жизни с «великими временами» никогда не пересекается. И только раз в тысячу лет можно увидеть, что великие времена прямо здесь, непосредственно рядом с тобой. И что сказочные великаны и герои – это твои соседи, коллеги, однокурсники… И даже сам ты — часть этих Великих Времен. Сейчас именно так, и именно такие Времена.

Автор: Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Украины

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 11:03;

    • Корреспондент Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как правило, человек при своей жизни с «великими временами» никогда не пересекается. И только раз в тысячу лет можно увидеть,…".