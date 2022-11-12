Сейчас великие времена, какие бывают раз в тысячу лет — Найем
Фото: telegram Мустафы Найема
Как правило, человек при своей жизни с «великими временами» никогда не пересекается. И только раз в тысячу лет можно увидеть, что великие времена прямо здесь, непосредственно рядом с тобой. И что сказочные великаны и герои – это твои соседи, коллеги, однокурсники… И даже сам ты — часть этих Великих Времен. Сейчас именно так, и именно такие Времена.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сейчас великие времена, какие бывают раз в тысячу лет — Найем»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 11:03;
Корреспондент Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как правило, человек при своей жизни с «великими временами» никогда не пересекается. И только раз в тысячу лет можно увидеть,…".