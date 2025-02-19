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Это если бы Рим платил дань варварам — Найем о переговорах США и РФ

Мир 09:57   19.02.2025
Мустафа Найем
экс-руководитель Госагентства восстановления
Это если бы Рим платил дань варварам — Найем о переговорах США и РФ Фото: Мустафа Найем/Facebook

Страна, первой высадившая человека на Луну… Сегодня лидеры этой страны сидят за столом переговоров с убийцами, которые с улыбкой коллективного задорнова искренне радуются уже самому факту, что с ними вообще заговорили, считая собеседников тупыми, жадными и недалекими. Это не об Украине. Мы к счастью здесь ни при чем. И точно не о Make America Great Again. Это об унижении. Вернее, самоунижении. Это если бы Рим платил дань варварам в надежде, что те не придут грабить Форум. Придут.

Автор: Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:57;

  • Корреспондент Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Страна, первой высадившая человека на Луну… Сегодня лидеры этой страны сидят за столом переговоров с убийцами, которые с улыбкой коллективного…".