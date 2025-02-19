Это если бы Рим платил дань варварам — Найем о переговорах США и РФ
Фото: Мустафа Найем/Facebook
Страна, первой высадившая человека на Луну… Сегодня лидеры этой страны сидят за столом переговоров с убийцами, которые с улыбкой коллективного задорнова искренне радуются уже самому факту, что с ними вообще заговорили, считая собеседников тупыми, жадными и недалекими. Это не об Украине. Мы к счастью здесь ни при чем. И точно не о Make America Great Again. Это об унижении. Вернее, самоунижении. Это если бы Рим платил дань варварам в надежде, что те не придут грабить Форум. Придут.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Найем, переговоры, рф, сша;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:57;
Корреспондент Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Страна, первой высадившая человека на Луну… Сегодня лидеры этой страны сидят за столом переговоров с убийцами, которые с улыбкой коллективного…".