Це якби Рим платив данину варварам – Найєм про переговори США та РФ

Країна, яка першою висадила людину на Місяць… Сьогодні лідери цієї країни сидять за столом переговорів із вбивцями, які з усмішкою колективного задорнова щиро радіють уже самому факту, що з ними взагалі заговорили, вважаючи співрозмовників тупими, жадібними й недалекими. Це не про Україну. Ми на щастя тут ні до чого. І точно не про Make America Great Again.Це про приниження. Точніше, самоприниження. Це якби Рим платив данину варварам, сподіваючись, що ті не прийдуть грабувати Форум. Прийдуть.