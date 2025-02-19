Це якби Рим платив данину варварам – Найєм про переговори США та РФ
Фото: Мустафа Найєм/Фейсбук
Країна, яка першою висадила людину на Місяць… Сьогодні лідери цієї країни сидять за столом переговорів із вбивцями, які з усмішкою колективного задорнова щиро радіють уже самому факту, що з ними взагалі заговорили, вважаючи співрозмовників тупими, жадібними й недалекими. Це не про Україну. Ми на щастя тут ні до чого. І точно не про Make America Great Again.Це про приниження. Точніше, самоприниження. Це якби Рим платив данину варварам, сподіваючись, що ті не прийдуть грабувати Форум. Прийдуть.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Найем, переговоры, рф, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 09:57;
Кореспондент Мустафа Найєм, екскерівник Держагентства відновлення у цій статті розкриває тему новин про те, що "Країна, яка першою висадила людину на Місяць… Сьогодні лідери цієї країни сидять за столом переговорів із вбивцями, які з усмішкою…".