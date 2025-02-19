Live
  • Ср 19.02.2025
  • Харків  -4°С
  • USD 41.57
  • EUR 43.47

Це якби Рим платив данину варварам – Найєм про переговори США та РФ

Політика 09:57   19.02.2025
Мустафа Найєм
екскерівник Держагентства відновлення
Це якби Рим платив данину варварам – Найєм про переговори США та РФ Фото: Мустафа Найєм/Фейсбук

Країна, яка першою висадила людину на Місяць… Сьогодні лідери цієї країни сидять за столом переговорів із вбивцями, які з усмішкою колективного задорнова щиро радіють уже самому факту, що з ними взагалі заговорили, вважаючи співрозмовників тупими, жадібними й недалекими. Це не про Україну. Ми на щастя тут ні до чого. І точно не про Make America Great Again.Це про приниження. Точніше, самоприниження. Це якби Рим платив данину варварам, сподіваючись, що ті не прийдуть грабувати Форум. Прийдуть.

Автор: Мустафа Найєм, екскерівник Держагентства відновлення
Популярно
Наче 2 різних Харкова відповідають – політолог про рейтинг довіри Зеленському
Наче 2 різних Харкова відповідають – політолог про рейтинг довіри Зеленському
19.02.2025, 14:59
На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян: подробиці
На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян: подробиці
19.02.2025, 14:45
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 лютого: яке свято та день в історії
19.02.2023, 06:00
Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів
Два дні в Харкові та області буде небезпечно: про що попереджають жителів
19.02.2025, 14:21
Ексвикладача вишу Харкова і охоронця готелю підозрюють у роботі на РФ
Ексвикладача вишу Харкова і охоронця готелю підозрюють у роботі на РФ
19.02.2025, 13:44
Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація
Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація
19.02.2025, 13:16

Новини за темою:


Ви читали новину: «Це якби Рим платив данину варварам – Найєм про переговори США та РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 09:57;

  • Кореспондент Мустафа Найєм, екскерівник Держагентства відновлення у цій статті розкриває тему новин про те, що "Країна, яка першою висадила людину на Місяць… Сьогодні лідери цієї країни сидять за столом переговорів із вбивцями, які з усмішкою…".