Отмена средств на инфраструктуру скажется на военной логистике — Найем

Нам полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции.