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Отмена средств на инфраструктуру скажется на военной логистике — Найем

Политика 11:35   11.06.2024
Мустафа Найем
руководитель Госагентства восстановления
Отмена средств на инфраструктуру скажется на военной логистике — Найем Фото: telegram Мустафы Найема

Нам полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции.

 

Автор: Мустафа Найем, руководитель Госагентства восстановления
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Мустафа Найем, руководитель Госагентства восстановления в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но…".