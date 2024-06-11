Скасування коштів на інфраструктуру позначиться на військовій логістиці- Найєм

Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.