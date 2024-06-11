Скасування коштів на інфраструктуру позначиться на військовій логістиці- Найєм
Фото: телеграм Мустафи Найєма
Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: инфраструктура, логистика, Найем, финансирование;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 11:35;
Кореспондент Мустафа Найєм, керівник Держагентства відновлення у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але…".