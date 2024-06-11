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Скасування коштів на інфраструктуру позначиться на військовій логістиці- Найєм

Політика 11:35   11.06.2024
Мустафа Найєм
керівник Держагентства відновлення
Скасування коштів на інфраструктуру позначиться на військовій логістиці- Найєм Фото: телеграм Мустафи Найєма

Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції.

 

Автор: Мустафа Найєм, керівник Держагентства відновлення
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Мустафа Найєм, керівник Держагентства відновлення у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. Я усвідомлюю обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але…".