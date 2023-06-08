Підрив Каховської ГЕС: РФ порівняли з алкоголіком, якого виставляють із дому
Росія – велика держава: може наср@ти так, що буде видно з космосу. Якщо Херсонщина не прийняла Росію, якщо їй довелось тікати з правого берегу, якщо її вже почали бити на лівому – краще просто знищити в тій Херсонщині всю екологію та половину економіки… Для Росії це вже фінальний акорд, коли алкоголіка викидають із квартири, до якої той увірвався, а той намагається насамкінець хоча б двері зламати.
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Ви читали новину: «Підрив Каховської ГЕС: РФ порівняли з алкоголіком, якого виставляють із дому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:36;
Кореспондент Віктор Трегубов, член політради партії "Демократична сокира" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія – велика держава: може наср@ти так, що буде видно з космосу. Якщо Херсонщина не прийняла Росію, якщо їй довелось…".