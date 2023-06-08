Підрив Каховської ГЕС: РФ порівняли з алкоголіком, якого виставляють із дому

Росія – велика держава: може наср@ти так, що буде видно з космосу. Якщо Херсонщина не прийняла Росію, якщо їй довелось тікати з правого берегу, якщо її вже почали бити на лівому – краще просто знищити в тій Херсонщині всю екологію та половину економіки… Для Росії це вже фінальний акорд, коли алкоголіка викидають із квартири, до якої той увірвався, а той намагається насамкінець хоча б двері зламати.