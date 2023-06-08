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Підрив Каховської ГЕС: РФ порівняли з алкоголіком, якого виставляють із дому

Події 11:36   08.06.2023
Віктор Трегубов
член політради партії "Демократична сокира"
Підрив Каховської ГЕС: РФ порівняли з алкоголіком, якого виставляють із дому

Росія – велика держава: може наср@ти так, що буде видно з космосу. Якщо Херсонщина не прийняла Росію, якщо їй довелось тікати з правого берегу, якщо її вже почали бити на лівому – краще просто знищити в тій Херсонщині всю екологію та половину економіки… Для Росії це вже фінальний акорд, коли алкоголіка викидають із квартири, до якої той увірвався, а той намагається насамкінець хоча б двері зламати.

Автор: Віктор Трегубов, член політради партії "Демократична сокира"
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Віктор Трегубов, член політради партії "Демократична сокира" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія – велика держава: може наср@ти так, що буде видно з космосу. Якщо Херсонщина не прийняла Росію, якщо їй довелось…".