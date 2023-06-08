Подрыв Каховской ГЭС: РФ сравнили с алкоголиком, которого выставляют из дому
Фото: sokyra.party
Россия – большая держава: может наср@ть так, что будет видно из космоса. Если Херсонщина не приняла Россию, если ей пришлось бежать с правого берега, если ее уже начали бить на левом – лучше просто уничтожить в той Херсонщине всю экологию и половину экономики… Для России это уже финальный аккорд, когда алкоголика выбрасывают из квартиры, в которую тот ворвался, а тот пытается напоследок хотя бы дверь сломать.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:36;
Корреспондент Виктор Трегубов, член политсовета партии "Демократична сокира" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия – большая держава: может наср@ть так, что будет видно из космоса. Если Херсонщина не приняла Россию, если ей пришлось…".