Подрыв Каховской ГЭС: РФ сравнили с алкоголиком, которого выставляют из дому

Россия – большая держава: может наср@ть так, что будет видно из космоса. Если Херсонщина не приняла Россию, если ей пришлось бежать с правого берега, если ее уже начали бить на левом – лучше просто уничтожить в той Херсонщине всю экологию и половину экономики… Для России это уже финальный аккорд, когда алкоголика выбрасывают из квартиры, в которую тот ворвался, а тот пытается напоследок хотя бы дверь сломать.