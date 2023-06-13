За тисячі км від України можна говорити про “геополітику” місяцями – Подоляк

Я розумію, що сидячи за тисячі кілометрів від України можна місяцями говорити про “геополітику”, “врегулювання” та небажаність ескалації. І допустити буяння “русского мира”. Але ключові рішення ще доведеться ухвалити – Росія обов’язково програє та сяде на лаву підсудних…