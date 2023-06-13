За тисячі км від України можна говорити про “геополітику” місяцями – Подоляк
Я розумію, що сидячи за тисячі кілометрів від України можна місяцями говорити про “геополітику”, “врегулювання” та небажаність ескалації. І допустити буяння “русского мира”. Але ключові рішення ще доведеться ухвалити – Росія обов’язково програє та сяде на лаву підсудних…
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 11:52;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я розумію, що сидячи за тисячі кілометрів від України можна місяцями говорити про “геополітику”, “врегулювання” та небажаність ескалації. І допустити…".