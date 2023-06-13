За тысячи км от Украины можно говорить о «геополитике» месяцами — Подоляк

Я понимаю, что сидя за тысячи километров от Украины можно месяцами говорить о «геополитике», «урегулировании» и нежелательности эскалации. И допустить буйство «русского мира». Но ключевые решения еще предстоит принять – Россия обязательно проиграет и сядет на скамью подсудимых…