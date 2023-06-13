За тысячи км от Украины можно говорить о «геополитике» месяцами — Подоляк
Я понимаю, что сидя за тысячи километров от Украины можно месяцами говорить о «геополитике», «урегулировании» и нежелательности эскалации. И допустить буйство «русского мира». Но ключевые решения еще предстоит принять – Россия обязательно проиграет и сядет на скамью подсудимых…
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 11:52;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я понимаю, что сидя за тысячи километров от Украины можно месяцами говорить о «геополитике», «урегулировании» и нежелательности эскалации. И допустить…".