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Зеленський заявив, що Україна чекає на мужність лідерів НАТО

Політика 12:03   21.06.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський заявив, що Україна чекає на мужність лідерів НАТО

Ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто… Ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі та лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 12:03;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто… Ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі та лише чекаємо…".