Зеленський заявив, що Україна чекає на мужність лідерів НАТО
Ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто… Ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі та лише чекаємо на мужність лідерів Північноатлантичного союзу, щоб політично визнати цю реальність
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 12:03;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми вже належимо до безпекового простору НАТО. Де-факто… Ми вже захищаємо спільний простір свободи в Північноатлантичному союзі та лише чекаємо…".