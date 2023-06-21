Зеленский заявил, что Украина ждет мужества лидеров НАТО признать реальность
Фото: пресс-служба ОП
Мы уже относимся к пространству безопасности НАТО. Де-факто… Мы уже защищаем общее пространство свободы в Североатлантическом союзе и только ждем мужества лидеров Североатлантического союза, чтобы политически признать эту реальность.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 12:03;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы уже относимся к пространству безопасности НАТО. Де-факто… Мы уже защищаем общее пространство свободы в Североатлантическом союзе и только ждем…".