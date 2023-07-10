Байден вважає, що Україна не готова до членства в НАТО

Я не думаю, що Україна готова до членства у НАТО. Я не думаю, що НАТО має одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни… Передчасно закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію.