Байден вважає, що Україна не готова до членства в НАТО
Я не думаю, що Україна готова до членства у НАТО. Я не думаю, що НАТО має одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни… Передчасно закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 09:15;
Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я не думаю, що Україна готова до членства у НАТО. Я не думаю, що НАТО має одностайність щодо того, чи…".