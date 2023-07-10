Байден считает, что Украина не готова к членству в НАТО

Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны… Преждевременно призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию.