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Байден считает, что Украина не готова к членству в НАТО

Мир 09:15   10.07.2023
Джо Байден
президент США
Байден считает, что Украина не готова к членству в НАТО

Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны… Преждевременно призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию.

Автор: Джо Байден, президент США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 09:15;

    • Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того,…".