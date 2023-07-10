Байден считает, что Украина не готова к членству в НАТО
Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны… Преждевременно призывать к голосованию сейчас, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 09:15;
Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я не думаю, что Украина готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единодушие относительно того,…".