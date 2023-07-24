Не варто недооцінювати рух опору в РФ – харківський командир

Що стосується вибухів, які прогриміли всередині РФ, не варто недооцінювати рух опору, що формується всередині РФ і націлений на те, щоб знищити режим Путіна, який веде загарбницьку політику щодо інших держав, намагається знищити Україну і знищує самих росіян. Просто до них не до всіх дійшло це усвідомлення.