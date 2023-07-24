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Не варто недооцінювати рух опору в РФ – харківський командир

Події 11:29   24.07.2023
Юрій Федоренко
командир роти ударних БпАК "Ахіллес"
Не варто недооцінювати рух опору в РФ – харківський командир

Що стосується вибухів, які прогриміли всередині РФ, не варто недооцінювати рух опору, що формується всередині РФ і націлений на те, щоб знищити режим Путіна, який веде загарбницьку політику щодо інших держав, намагається знищити Україну і знищує самих росіян. Просто до них не до всіх дійшло це усвідомлення.

Автор: Юрій Федоренко, командир роти ударних БпАК "Ахіллес"
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  • Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 11:29;

    • Кореспондент Юрій Федоренко, командир роти ударних БпАК "Ахіллес" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що стосується вибухів, які прогриміли всередині РФ, не варто недооцінювати рух опору, що формується всередині РФ і націлений на те,…".