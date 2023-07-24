Не варто недооцінювати рух опору в РФ – харківський командир
Що стосується вибухів, які прогриміли всередині РФ, не варто недооцінювати рух опору, що формується всередині РФ і націлений на те, щоб знищити режим Путіна, який веде загарбницьку політику щодо інших держав, намагається знищити Україну і знищує самих росіян. Просто до них не до всіх дійшло це усвідомлення.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Не варто недооцінювати рух опору в РФ – харківський командир»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 11:29;
Кореспондент Юрій Федоренко, командир роти ударних БпАК "Ахіллес" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що стосується вибухів, які прогриміли всередині РФ, не варто недооцінювати рух опору, що формується всередині РФ і націлений на те,…".