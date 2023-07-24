Командир роти БПЛА харківської 92 ОМБр прокоментував атаку на Москву

Командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що не варто недооцінювати рух опору, що формується у РФ.

“Сили оборони не наносять будь-яких уражень за рахунок безпілотної авіації по території РФ, – сказав Федоренко в етері нацмарафону. – Ми працюємо виключно в себе на території та наносимо точкові удари, що зберігають інфраструктуру, яка тимчасово перебуває в окупації, а також життя та здоров’я цивільного населення, яке тимчасово перебуває в окупації. Тому робота дуже складна, треба працювати ювелірно”.

Водночас він висловив припущення про “авторство” ранкових ударів БПЛА по Москві.

“Що стосується тих вибухів, які пролунали всередині РФ, то мені здається, що не варто недооцінювати рух опору, який формується всередині РФ і націлений на те, щоб знищити режим Путіна, який веде загарбницьку політику по відношенню до інших держав, який намагається знищити Україну і також який знищує самих росіян. Просто до них не до всіх ще дійшло це усвідомлення. Але, як ми бачимо з попередніх результатів, що якась горстка вже починає активно протистояти, що не може, звісно, не надихати на майбутні звершення, в тому числі й на полі бою на території нашої держави“, — сказав командир роти “Ахіллес”.