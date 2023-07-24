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Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву

Мир 11:14   24.07.2023
Оксана Горун
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву Фото: скрин

Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что не стоит недооценивать движение сопротивления, которое формируется в РФ.

«Силы обороны не наносят каких-либо поражений за счет беспилотной авиации по территории РФ, — сказал Федоренко в эфире нацмарафона. — Мы работаем исключительно у себя на территории и наносим точечные удары, сохраняющие временно находящуюся в оккупации инфраструктуру, а также жизнь и здоровье гражданского населения, временно пребывающего в оккупации. Потому работа очень сложная, надо работать ювелирно».

В то же время он высказал предположение об «авторстве» утренних ударов БПЛА по Москве.

«Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, то мне кажется, что не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы уничтожить режим Путина, ведущий захватническую политику по отношению к другим государствам, пытающийся уничтожить Украину и также уничтожающий самих россиян. Просто до них не до всех дошло это осознание. Но, как мы видим по предварительным результатам, какая-то группка уже начинает активно противостоять. Что не может, конечно, не вдохновлять на будущие свершения, в том числе и на поле боя на территории нашего государства», — сказал командир роты «Ахиллес».

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что не стоит недооценивать движение сопротивления, которое формируется в РФ".