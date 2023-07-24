Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что не стоит недооценивать движение сопротивления, которое формируется в РФ.
«Силы обороны не наносят каких-либо поражений за счет беспилотной авиации по территории РФ, — сказал Федоренко в эфире нацмарафона. — Мы работаем исключительно у себя на территории и наносим точечные удары, сохраняющие временно находящуюся в оккупации инфраструктуру, а также жизнь и здоровье гражданского населения, временно пребывающего в оккупации. Потому работа очень сложная, надо работать ювелирно».
В то же время он высказал предположение об «авторстве» утренних ударов БПЛА по Москве.
«Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, то мне кажется, что не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы уничтожить режим Путина, ведущий захватническую политику по отношению к другим государствам, пытающийся уничтожить Украину и также уничтожающий самих россиян. Просто до них не до всех дошло это осознание. Но, как мы видим по предварительным результатам, какая-то группка уже начинает активно противостоять. Что не может, конечно, не вдохновлять на будущие свершения, в том числе и на поле боя на территории нашего государства», — сказал командир роты «Ахиллес».
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что не стоит недооценивать движение сопротивления, которое формируется в РФ".