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Не стоит недооценивать движение сопротивления в РФ — харьковский командир

Мир 11:29   24.07.2023
Юрий Федоренко
командир роты ударных БпАК "Ахиллес"
Не стоит недооценивать движение сопротивления в РФ — харьковский командир

Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы уничтожить режим Путина, ведущий захватническую политику по отношению к другим государствам, пытающийся уничтожить Украину и также уничтожающий самих россиян. Просто до них не до всех дошло это осознание.

Автор: Юрий Федоренко, командир роты ударных БпАК "Ахиллес"
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:29;

    • Корреспондент Юрий Федоренко, командир роты ударных БпАК "Ахиллес" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы…".