Не стоит недооценивать движение сопротивления в РФ — харьковский командир

Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы уничтожить режим Путина, ведущий захватническую политику по отношению к другим государствам, пытающийся уничтожить Украину и также уничтожающий самих россиян. Просто до них не до всех дошло это осознание.