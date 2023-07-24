Не стоит недооценивать движение сопротивления в РФ — харьковский командир
Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы уничтожить режим Путина, ведущий захватническую политику по отношению к другим государствам, пытающийся уничтожить Украину и также уничтожающий самих россиян. Просто до них не до всех дошло это осознание.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 11:29;
Корреспондент Юрий Федоренко, командир роты ударных БпАК "Ахиллес" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что касается взрывов, которые прогремели внутри РФ, не стоит недооценивать движение сопротивления, формирующееся внутри РФ и нацеленное на то, чтобы…".