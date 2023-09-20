Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Мені потопельника нагадує президент Польщі – Фурса

Політика 11:04   20.09.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Мені потопельника нагадує президент Польщі – Фурса

Президент Польщі сказав, що Україна нагадує йому потопельника, який може затягти тебе під воду. А мені потопельника нагадує президент Польщі. Якого понад усе хвилює результат виборів 15 жовтня. І він щосили намагається їх не програти. У чому різниця між Україною та Польщею? Україна відстоює державні інтереси. У питанні зерна та іншої аграрної продукції. А от президент Польщі змушує всю польську державу працювати на інтереси його партії.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
20.09.2023, 12:00
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових
20.09.2023, 11:31
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
20.09.2023, 11:12
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
20.09.2023, 10:53
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини
20.09.2023, 10:08
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
20.09.2023, 09:36

Новини за темою:

11:04
Мені потопельника нагадує президент Польщі – Фурса
11:54
Спроба закрити реєстр декларацій виглядала як явка з повинною – Фурса
11:43
“Потрібно, щоб люди в тилу пили каву” – Фурса
22:50
Збір урожаю: у ХОВА спрогнозували, чи вистачить зерна Харківщині і не тільки
13:18
Потяг з Харкова до Польщі тимчасово скасували

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мені потопельника нагадує президент Польщі – Фурса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Польщі сказав, що Україна нагадує йому потопельника, який може затягти тебе під воду. А мені потопельника нагадує президент Польщі.…".