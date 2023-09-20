Мені потопельника нагадує президент Польщі – Фурса
Президент Польщі сказав, що Україна нагадує йому потопельника, який може затягти тебе під воду. А мені потопельника нагадує президент Польщі. Якого понад усе хвилює результат виборів 15 жовтня. І він щосили намагається їх не програти. У чому різниця між Україною та Польщею? Україна відстоює державні інтереси. У питанні зерна та іншої аграрної продукції. А от президент Польщі змушує всю польську державу працювати на інтереси його партії.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:04;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Польщі сказав, що Україна нагадує йому потопельника, який може затягти тебе під воду. А мені потопельника нагадує президент Польщі.…".