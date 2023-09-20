Мені потопельника нагадує президент Польщі – Фурса

Президент Польщі сказав, що Україна нагадує йому потопельника, який може затягти тебе під воду. А мені потопельника нагадує президент Польщі. Якого понад усе хвилює результат виборів 15 жовтня. І він щосили намагається їх не програти. У чому різниця між Україною та Польщею? Україна відстоює державні інтереси. У питанні зерна та іншої аграрної продукції. А от президент Польщі змушує всю польську державу працювати на інтереси його партії.