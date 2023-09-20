Мне утопающего напоминает президент Польши — Фурса
Президент Польши сказал, что Украина напоминает ему утопающего, который может затащить тебя под воду. А мне утопающего напоминает президент Польши. Которого больше всего волнует исход выборов 15 октября. И он изо всех сил пытается их не проиграть. В чем разница между Украиной и Польшей? Украина отстаивает интересы государства. По вопросу зерна и другой аграрной продукции. А вот президент Польши заставляет все польское государство работать на интересы его партии.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мне утопающего напоминает президент Польши — Фурса»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 11:04;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Польши сказал, что Украина напоминает ему утопающего, который может затащить тебя под воду. А мне утопающего напоминает президент Польши.…".