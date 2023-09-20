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Мне утопающего напоминает президент Польши — Фурса

Мир 11:04   20.09.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Мне утопающего напоминает президент Польши — Фурса

Президент Польши сказал, что Украина напоминает ему утопающего, который может затащить тебя под воду. А мне утопающего напоминает президент Польши. Которого больше всего волнует исход выборов 15 октября. И он изо всех сил пытается их не проиграть. В чем разница между Украиной и Польшей? Украина отстаивает интересы государства. По вопросу зерна и другой аграрной продукции. А вот президент Польши заставляет все польское государство работать на интересы его партии.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Польши сказал, что Украина напоминает ему утопающего, который может затащить тебя под воду. А мне утопающего напоминает президент Польши.…".