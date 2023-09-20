Мне утопающего напоминает президент Польши — Фурса

Президент Польши сказал, что Украина напоминает ему утопающего, который может затащить тебя под воду. А мне утопающего напоминает президент Польши. Которого больше всего волнует исход выборов 15 октября. И он изо всех сил пытается их не проиграть. В чем разница между Украиной и Польшей? Украина отстаивает интересы государства. По вопросу зерна и другой аграрной продукции. А вот президент Польши заставляет все польское государство работать на интересы его партии.