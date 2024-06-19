Я розділяю світ українців та світ хохлів – комбат 3-ї ОШБр

Я не ділю окремо світи військових і цивільних. Я розділяю світ українців і світ хохлів. І, на превеликий жаль, хохлів сьогодні набагато більше. Хохол у Дніпрі погодиться на те, щоб віддати Донецьку і Луганську область. Хохол у Києві погодиться на те, щоб віддати лівобережну Україну. А хохол у Львові погодиться на те, щоб віддати Україну по Збручу. Це відмінність хохла.