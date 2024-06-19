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Я розділяю світ українців та світ хохлів – комбат 3-ї ОШБр

Сказано 11:15   19.06.2024
Дмитро Кухарчук
комбат 3-ї ОШБр
Я розділяю світ українців та світ хохлів – комбат 3-ї ОШБр Фото: Дмитро Кухарчук/фейсбук

Я не ділю окремо світи військових і цивільних. Я розділяю світ українців і світ хохлів. І, на превеликий жаль, хохлів сьогодні набагато більше. Хохол у Дніпрі погодиться на те, щоб віддати Донецьку і Луганську область. Хохол у Києві погодиться на те, щоб віддати лівобережну Україну. А хохол у Львові погодиться на те, щоб віддати Україну по Збручу. Це відмінність хохла.

Автор: Дмитро Кухарчук, комбат 3-ї ОШБр
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Дмитро Кухарчук, комбат 3-ї ОШБр у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я не ділю окремо світи військових і цивільних. Я розділяю світ українців і світ хохлів. І, на превеликий жаль, хохлів…".